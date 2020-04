‘Prins Harry heeft het moeilijk in Noord-Amerika’

Goodall is een goede bekende van Harry. Zij interviewde hem nog voor de editie van Vogue waarvoor Meghan eenmalig hoofdredacteur was. In het interview met Radio Times laat Goodall weten dat ze ook sinds Harry's vertrek naar Noord-Amerika contact met hem heeft. ,,Ik heb geen idee hoe zijn carrière eruit gaat zien, maar ik heb nog contact. Ik denk wel dat hij het leven een beetje lastig vindt nu", zei Goodall.



In het interview ging het ook over de jachthobby van de prins. Volgens Goodall zou Harry daar nu echt mee gaan stoppen, omdat Meghan daar geen fan van is. Een paar jaar geleden beweerden Britse tabloids al dat Meghan Harry had verboden om nog te gaan jagen. Later bleek echter dat de prins 'gewoon' nog op fazantenjacht was gegaan samen met prins Charles en prins William.