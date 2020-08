Prins Harry: ‘Je vrienden bellen tijdens coronacrisis is zó belangrijk’

Katja deelt prachtige foto’s van eerste week dochtertje: ‘Één grote liefdesbom’

15 augustus Katja Schuurman (45) heeft tot haar eigen verbazing alleen maar genoten van de eerste week met haar dochtertje Coco Loulou. De actrice was even vergeten dat ook ‘deze babyfase’ een ‘groot feest’ is, schrijft ze grappend bij een reeks bijzondere kiekjes. ‘Onze harten lopen over.’