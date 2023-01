Prins Harry klapt uit de school in autobiografie: ‘Ik doodde 25 mensen in Afghanistan’

De Britse prins Harry heeft tijdens zijn twee militaire missies in Afghanistan verschillende mensen gedood. Het gaat in totaal om 25 slachtoffers, schrijft de hertog van Sussex in zijn aankomende autobiografie Spare , waaruit verschillende Britse media al berichten. Het boek zit vol met nieuwe onthullingen. Zo biecht Harry ook op als tiener meer dan eens cocaïne te hebben gebruikt.

,,De meeste soldaten weten niet precies hoeveel doden ze op hun geweten hebben. In gevechten schiet je vaak lukraak om je heen”, aldus Harry. ,,Echter, in mijn tijd met Apaches en laptops werd alles wat ik deed opgenomen. Ik kon altijd precies zien hoeveel vijandelijke strijders ik had gedood. En het leek me essentieel om niet bang te zijn voor dat aantal.”

,,Mijn aantal was dus 25. Het was niet iets waar ik veel voldoening uit haalde, maar ik schaamde me er ook niet voor. Natuurlijk had ik dat getal liever niet op mijn militaire cv of in mijn hoofd gehad, maar ik had ook liever in een wereld zonder Taliban, en een wereld zonder oorlog geleefd.”

De hertog van Sussex was ruim tien jaar actief voor de Britse strijdkrachten. Hij volgde de militaire academie Sandhurst en werd als helikopterpiloot twee keer uitgezonden naar Afghanistan. In 2015 nam de prins afscheid van het leger. Sinds december 2017 bekleedde de prins naast enkele andere ere-functies, de puur ceremoniële positie van kapitein-generaal van de mariniers. Hij nam de titel over van zijn grootvader Philip, die destijds na 64 jaar een stapje terug deed. Toen Harry met zijn vrouw Meghan naar Noord-Amerika vertrok, verloor de tweede zoon van koning Charles ook al zijn militaire ere-titels.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Harry (links) en William (rechts) tijdens de uitvaart van koningin Elizabeth, eind vorig jaar. © REUTERS

Cocaïne

Prins Harry geeft in zijn aankomende autobiografie Spare ook voor het eerst toe dat hij als tiener cocaïne heeft gebruikt. Onder meer The Guardian ,,Bij iemand thuis, tijdens een jachtweekend, kreeg ik een lijntje aangeboden”, vertelt Harry. ,,En daarna heb ik het nog een paar keer gedaan. Het was niet erg leuk, en ik voelde me er niet bijzonder gelukkig bij, zoals dat wel bij anderen leek te gebeuren. Ik voelde me er wel anders door en dat was mijn belangrijkste doel. Om te voelen. Om anders te zijn. Ik was een 17-jarige jongen die bereid was om bijna alles te proberen om het vooraf vastgestelde pad te veranderen.”

Eerder schreef The Guardian al op basis van het boek dat Harry in 2019 letterlijk slaande ruzie kreeg met zijn broer William. Het ging volgens de krant over Harry’s vrouw Meghan. William vond de Amerikaanse actrice maar ‘lastig’, ‘onbeleefd’ en ‘een vel schuurpapier’, staat in het boek. Harry zei hierop dat zijn broer de toon van de media overnam, waarna de ruzie uit de hand zou zijn gelopen.

William schold zijn jongere broer uit, greep hem bij zijn kraag - waardoor Harry’s kettinkje brak - en werkte hem tegen de grond. Het is onduidelijk of William zijn broer daarbij zou hebben geslagen of alleen geduwd. ,,Ik landde op de bak van de hond die onder mijn rug brak en de stukken sneden in me. Zo lag ik daar een moment, verdoofd, toen krabbelde ik overeind en zei dat hij moest opdonderen”, citeert The Guardian uit de autobiografie. Omdat Harry weigerde om terug te vechten, liep William weg.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: