Prins Harry ontkent plannen voor nog drie boeken

Volkszan­ger Henk Dissel is nu magazijnme­de­wer­ker: ‘Maand werken voor wat ik ooit in kwartier verdiende’

24 juli Van 250 optredens per jaar naar werken in het magazijn van een sanitairbedrijf; het motto van volkszanger Henk Dissel (30) uit Zeist is: ‘Voel je nooit te goed om te werken’. Door de coronacrisis staat hij niet meer op het podium, maar verzamelt hij kraantjes.