Prins Harry roept op tot wereld zonder landmijnen in 2025

Het verbod op de explosieven werd 20 jaar geleden in een verdrag vastgelegd. De 33-jarige Harry zet zijn strijd tegen landmijnen helemaal voort in de traditie van zijn moeder, prinses Diana. Zij zette zich in op een verbod op landmijnen, maar kwam slechts enkele weken voor het internationaal akkoord (Mine Ban Treaty) bij een verkeersongeval in Parijs om het leven.



,,Ik hoop dat we over tien jaar niet terug bij elkaar komen om te horen dat een nieuwe generatie onschuldige kinderen bij het spelen door de dood of door verminking bedreigd is", zei de prins. Om te zorgen dat de wapens voor 2025 verdwijnen, zijn veel grotere inspanningen nodig dan vandaag.