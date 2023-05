Prins Harry slaat eerste slag in de rechtbank: tabloid verontschuldigt zich voor afluisterschandaal

Prins Harry’s rechtzaak tegen de zogenaamde Mirror Group Newspapers is nog maar net begonnen of de hertog van Sussex (38) heeft al een eerste slag geslagen. The Daily Mirror heeft namelijk op de eerste dag van het proces excuses aangeboden in het hele telefoonhackingschandaal.

Harry beschuldigt de uitgeverij van kranten als The Mirror ervan tussen 1996 en 2011 zijn telefoon te hebben gehackt en zo telefoontjes te hebben afgeluisterd. De prins zegt dat hierdoor artikelen zijn gepubliceerd die veel impact hadden op zijn relaties met vrienden en familie. Hij eist een schadevergoeding.

De uitgeverij heeft toegegeven dat er ‘enig bewijs’ is van onwettige informatievergaring. MGN zegt in gerechtelijke documenten dat het zich verontschuldigt voor gevallen van onwettige informatievergaring, die volgens de uitgever ‘nooit meer zullen voorkomen’. De uitgeverij ontkent echter dat telefoons zijn gehackt, maar geeft toe dat een privédetective via een titel van de uitgeverij opdracht kreeg om informatie te verzamelen over een nacht die de prins doorbracht in een nachtclub in 2004. ‘Er wordt toegegeven dat dit een opdracht was om op onwettige wijze informatie te verzamelen, en MGN verontschuldigt zich zonder voorbehoud en aanvaardt dat de hertog van Sussex recht heeft op een passende schadevergoeding hiervoor’.

Openbaar

,,Deze excuses komen er niet met het tactische doel om de schade te beperken. MGN accepteert dat een verontschuldiging in dit stadium dat effect niet zal hebben. Ze verontschuldigen zich omdat dergelijk gedrag nooit had mogen plaatsvinden”, zegt advocaat Andrew Green, die MGN vertegenwoordigt.

Hij stelt wel dat veel andere informatie die de prins als onrechtmatig bestempelt ‘openbaar is gemaakt’ door onder andere leden van de Britse koninklijke familie. Ook zou informatie afkomstig zijn van andere vertrouwelijke bronnen en een interview dat is gegeven door de hertog van Sussex zelf, stelt de advocaat.

‘Schaamteloos onwettig en illegale methoden’

Niet alleen de prins beweert dat titels van MGN onrechtmatig informatie hebben verzameld. Zo'n honderd beroemdheden, waaronder acteurs, sportsterren, zangers en tv-persoonlijkheden, klaagden de uitgever aan. Dat zijn onder anderen de zangeres Cheryl, acteur Ricky Tomlinson, actrice Nikki Sanderson en acteur Michael Turner.

De zaak van Harry, die niet aanwezig was bij de hoorzitting, is geselecteerd als een van de vier proefprocessen voor het zeven weken durende proces en zal begin juni zelf persoonlijk getuigen. Hij is de eerste Britse royal die dat doet sinds de negentiende eeuw, schrijft persbureau Reuters. ,,Prins of niet, de schaamteloos onwettige en illegale methoden die door de beklaagde werden gebruikt om elk stukje informatie over zijn leven buiten de koninklijke taken om te verkrijgen, waren ronduit ontstellend”, zei David Sherborne, de advocaat die Harry en de andere eisers vertegenwoordigt, woensdag tegen de rechtbank. ,,Niemand had daaraan onderworpen mogen worden.”

Harry is ook bezig met een zaak tegen Rupert Murdoch’s News Group Newspapers (NGN) over het hacken van telefoons en klaagt ook Associated aan wegens smaad. Alle uitgevers verweren zich rigoureus tegen die beschuldigingen.

Hou deze site in de gaten voor de nieuwste afleveringen van onze podcast ‘Van Oranje’, een serie over de opmerkelijkste Oranjes uit de rijke geschiedenis van onze koninklijke familie. Beluister deze via onze site, of abonneer je via Spotify of iTunes om geen aflevering te missen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over het Koninklijk Huis:

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.