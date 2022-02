Prins Harry stapt opnieuw naar de rechter in smaadzaak tegen tabloids

Meghan krijgt 1 pond van Mail on Sunday voor privacy­schen­ding

Meghan, de hertogin van Sussex, heeft van de Mail on Sunday een symbolische schadevergoeding van 1 pond gekregen voor het schenden van haar privacy. Dat meldt de Britse krant The Guardian vandaag. De vrouw van de Britse prins Harry had een geschil met de krant omdat deze haar rechten zou hebben geschonden en klaagde eigenaar Associated Newspapers hiervoor aan.

