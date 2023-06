Prins Harry veroordeelt ‘gemeen gedrag’ tabloids waardoor hij ‘stomme dingen’ ging doen

met videoDe Britse prins Harry zegt in de rechtbank dat de Britse tabloids bloed aan hun handen hebben en veel pijn hebben veroorzaakt, als sinds zijn vroege jeugd. De hertog van Sussex beschuldigt de uitgever van tabloid The Mirror van het onrechtmatig verzamelen van informatie. Het is voor het eerst in meer dan 130 jaar dat een Britse royal openbaar en onder ede ondervraagd wordt.

De zaak begon rond 11.30 uur Nederlandse tijd met de vraag van de gevreesde advocaat Andrew Green van uitgever MGN of Harry persoonlijk de 147 artikelen heeft uitgekozen die de basis vormen van zijn aanklacht. Harry legt daarop uit dat hij ze heeft uitgekozen met zijn advocaten. Hij zegt dat hij niet meer weet wanneer hij de artikelen heeft gelezen, maar hij kan ze zich nog zeker herinneren, ook al was hij in sommige gevallen nog jong.

Harry legt uit dat, toen hij nog een kind was, er thuis altijd wel kranten op tafel lagen. ,,Ik was een kind, ik zat op school, maar deze artikelen waren ongelooflijk invasief. Elke keer dat een van deze artikelen werd geschreven, had het een impact op mijn leven, de mensen om me heen, en met name op mijn moeder.” Al vanaf zijn geboorte was de sfeer in de tabloids vijandig naar hem toe, zegt hij.

Al die artikelen hebben, ‘stuk voor stuk’, een ‘destructieve rol’ gespeeld in zijn jeugd, zegt de hertog van Sussex. Zo slonk zijn vriendengroep naar mate er meer details uit zijn privéleven op tafels kwamen. Hij liet zich ook door de krantenkoppen (ver)leiden tot het doen van domme dingen. ,,Als tiener en jonge twintiger, kreeg ik het gevoel dat ik inspeelde op veel van de stereotypen die ze me toebedeelden. Als ze deze onzin over mij printen en mensen het geloofden, kan ik net zo goed ‘de misdaad begaan’, om zo te zeggen”, verklaart Harry. ,,Het was een neerwaartse spiraal, waarbij de roddelbladen constant probeerden mij, een ‘beschadigde’ jongeman, over te halen iets stoms te doen dat een goed verhaal zou opleveren en veel kranten zou verkopen. Dat was zo gemeen.”

Volledig scherm Rechtbanktekening van prins Harry in het getuigenbankje, door tekenaar Elizabeth Cook. Met zijn advocaat David Sherborne en rechter Justice Fancourt die naar hen kijkt. © AP

In zijn verklaring zegt de prins dat hij wil dat de tabloids stoppen. ,,Hoeveel bloed zal hun typende vingers nog bevlekken voordat iemand een einde kan maken aan deze waanzin?” Degene met bloed aan hun handen zijn ‘redacteurs en journalisten’. ,,Voor het veroorzaken van veel pijn en in sommige gevallen onbedoeld de dood”, zegt Harry volgens The Guardian. Dat hij al heel zijn leven onder een vergrootglas ligt, is een van de belangrijkste redenen dat hij naar de VS is verhuisd.

Gehackt en afgeluisterd

MGN zou tussen 1996 en 2011 Harry’s telefoon hebben gehackt en zo telefoontjes hebben afgeluisterd. Hierdoor kon The Mirror diverse artikelen over zijn leven schrijven die volgens de prins veel impact hadden op zijn relaties met vrienden en familie. Hij eist een schadevergoeding. Maandag, op de eerste dag van het proces, zorgde de hertog van Sussex nog voor irritatie, omdat hij zelf niet kwam opdagen in de rechtbank. ,,Vandaag was complete tijdverspilling”, aldus de advocaat van MGN.

Volledig scherm Harry arriveert in de rechtbank © REUTERS

Dinsdag is hij er dus wél bij. Maar persoonlijk getuigen in dit proces kan grote risico’s met zich meebrengen, zeggen kenners. Harry zal worden geconfronteerd worden met een harde en open ondervraging, iets wat hij niet gewend is uit de vele eerdere koninklijke interviews waaraan hij heeft deelgenomen. ,,Dit is niet even een paar vragen beantwoorden van Oprah Winfrey”, stelt reputatiespecialist Tim Maltin tegen de BBC. Volgens hem is het meer ‘een vijandige ontmoeting met een zeer bekwaam kruisverhoorder’. ,,Getuigen kan behoorlijk ontmoedigend zijn. Het is veel vaker traumatisch dan louterend.”

Zeer persoonlijke nieuwsberichten

Advocaat Green van MGN onderwerpt Harry aan vragen over zeer persoonlijke nieuwsberichten waarvan hij beweert dat ze op onwettige wijze zijn verkregen, een bewering die de krantengroep betwist. Het zijn verhalen over zijn relaties, vriendinnetjes, zijn moeder prinses Diana en zijn leven binnen de koninklijke familie. De hertog van Sussex zegt dat niet alleen zijn telefoon werd gehackt, maar ook de telefoons van naasten.

Zo gaat het dinsdagochtend even over een artikel over Harry's gevoelens over de scheiding van zijn ouders. Volgens Green staat er feitelijk niets nieuws in dat artikel, omdat prinses Diana eerder al in een interview met Press Association zich over de scheiding en de emoties daaromheen uitliet. En zou die informatie dus niet naar boven zijn gekomen in een telefoonhack, claimt de advocaat. Harry zegt dat in verschillende gevallen zijn telefoon wel afgeluisterd moest zijn. Zo lag er informatie op straat over zijn bezeerde duim. ,,Waardoor ik zelfs ging twijfelen over de betrouwbaarheid van mijn artsen.”

Harry is na een uurtje op stoom aan het raken, schetst een verslaggever van BBC. De prins grapt namelijk als hij een nieuwe stapels juridische documenten overhandigd krijgt. ,,Je laat me een workout doen.” Als in de loop van de middag de rechtbanktekening van ‘hofkunstenaar’ Elizabeth Cook wordt vrijgegeven van Harry in het getuigenbankje, zegt een journalist van The Guardian: ‘Geaccrediteerde journalisten hebben toegang tot een live feed van de zaak en toegang tot de rechtszaal, en ik kan zeggen dat Harry er in het echt minder uitziet alsof hij een kater heeft.’

Volledig scherm Pers en politie bij de rechtbank in Londen. © AFP

Eerder dit jaar bleek dat Harry’s broer prins William in 2020 een schikking trof met News Group Newspapers (NGN), de uitgever van The Sun, in een andere zaak over telefoonhacks. Met de schikking zou ‘een zeer hoog bedrag’ gemoeid zijn.

Levenswerk

Voor prins Harry is een schikking niet de oplossing. Hij wil dat zijn aantijgingen in de rechtszaal worden behandeld. De tweede zoon van koning Charles zei eerder al dat het zijn ‘levenswerk’ is om het medialandschap te veranderen. De getuigenis van Harry is onderdeel van een veel grotere zaak tegen MGN. Andere betrokken beroemdheden in deze zaak zijn onder anderen de zangeres Cheryl, acteur Ricky Tomlinson, actrice Nikki Sanderson en acteur Michael Turner.

