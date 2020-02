‘Prins Harry volgt David Beckham op als gastspreker Goldman Sachs’

VIDEO Dochter van ex-Aja­cied Sonck is populair­der dan haar vader: ‘Ik ben daar van geschrok­ken’

15:35 Voormalig Ajacied en huidig voetbalanalist Wesley Sonck (41) was onlangs met zijn gezin te zien in het Belgische VTM-programma Groeten uit, waarin bekende Belgen teruggaan naar het jaar waarin ze 12 jaar oud waren. In de uitzending komt onder andere dochter Amy (20) aan bod, die intussen op sociale media populairder is dan haar eigen vader. Dat heeft ook een keerzijde. ,,Mensen kijken niet meer naar je karakter.’’