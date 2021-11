Prins Harry wint slag: BBC gebruikt term ‘Megxit’ niet meer

‘Megxit’ is de ietwat ludieke term voor het vertrek van prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle uit het Britse koningshuis. Een woordspeling die destijds insprong op de toen actuele ‘brexit’, en sindsdien is blijven plakken.

Prins Harry kan zich niet vinden in die benaming: ,,Weinig mensen weten dit, maar ‘Megxit’ is eigenlijk een gemene, seksistische term die is uitgevonden door pestkoppen op het internet. Daarna is hij jammer genoeg opgepikt door journalisten en wereldwijd verspreid”, zo zei hij daarover in een recent interview. Het woord ‘Megxit’ suggereert namelijk dat alleen Meghan verantwoordelijk was voor hun controversiële ‘stapje terug’ uit de monarchie.

Aanpassing

BBC besliste vervolgens om de titel van de tweede aflevering van de documentaire The Princes and the Press te veranderen. Die titel was aanvankelijk ‘Megxit’, maar is nu omgetoverd tot ‘Sussexit’. Zo haalt Harry zijn slag thuis. Het is nog niet bekend of de zender vanaf nu permanent voor de term ‘Sussexit’ zal gaan in al hun berichtgeving.

The Princes and the Press is een veelbesproken documentaire over de mediaoorlog tussen Harry en zijn broer, prins William (39). Het Britse koningshuis was zo misnoegd toen het eerste deel werd uitgezonden dat er een statement werd vrijgegeven: ,,Het gaat op opgeklopte, ongegronde beweringen.” De docu kiest namelijk duidelijk partij voor kamp Sussex, en schildert de koninklijke familie af als de schuldigen in het Sussexit-verhaal.