Prins Harry zorgt voor irritatie in rechtszaal: ‘Dit is pure tijdsverspilling’

Prins Harry (38) is op Britse bodem vanwege een rechtszaak die hij samen met enkele andere beroemdheden heeft aangespannen tegen de Mirror Group Newspapers (MGN). Journalisten zouden telefoons hebben gehackt. Maar op de eerste dag van het proces zorgde de hertog van Sussex vooral voor irritatie. ,,Dit is pure tijdverspilling.”

Journalisten van The Mirror hebben in januari 1996 voor het eerst onrechtmatig informatie over prins Harry verzameld. Dat claimde zijn advocaat maandag tijdens de behandeling van de zaak die draait om de vermeende telefoonhacks van uitgeverij Mirror Group Newspapers. De prins was op dat moment 11 jaar.

Volgens zijn advocaat David Sherborne ging het eerste verhaal over Harry’s moeder Diana, die haar zoon op zijn verjaardag op school bezocht. ‘Diana verdrietig op Harry’s grote dag’, kopte The Mirror destijds. Prinses Diana en toenmalig prins Charles waren het jaar ervoor uit elkaar gegaan.

Hoewel het verhaal niet exclusief voor The Mirror was, had de tabloid enkele unieke details verwerkt in de berichtgeving. Het ging onder meer over hoelang Diana met Harry doorbracht, hoe ‘overstuur’ ze was en hoeveel tijd de prins daarna doorbracht met zijn vader.

Volgens Sherborne zijn dat ‘veelbetekenende signalen’ van onwettige informatieverzameling. Bovendien is er volgens de advocaat geen bewijs dat de details uit andere publicaties waren gehaald.

‘Geen bewijs’

Andrew Green, de advocaat van MGN, zegt dat er ‘geen bewijs’ is dat telefoons van prins Harry zelfs maar één keer gehackt zijn. ,,Laat staan zestien jaar lang.” Green stelde dat tot dusver niemand in de omgeving van de prins naar voren is gekomen met de mededeling dat hij of zij gehackt zou zijn of daarvan getuige was. Ook zouden klokkenluiders nog geen enkele keer de naam van de hertog van Sussex hebben genoemd of hebben gesuggereerd dat hij een van de slachtoffers was.



Harry zorgde zelf overigens voor irritatie in de rechtszaal. De eerste procesdag viel namelijk grotendeels in het water omdat hij zelf niet kwam opdagen in de rechtbank. Pas dinsdag komt hij getuigen, een dag later dan gepland. ,,Vandaag was complete tijdverspilling”, aldus de advocaat van MGN.

De advocaat noemde de naam van Dan Evans, een voormalig journalist van de tabloid die begin deze eeuw alle hacks voor The Mirror deed. Tegenover de politie legde hij een getuigenis af van ‘letterlijk honderden personen die hij hackte of probeerde te hacken’, maar Harry werd niet genoemd.

Volgens Green wijst dat erop dat de journalisten van MGN ‘niet degenen’ waren die berichten van de prins onderschepten.

