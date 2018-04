Prins: Jiskefet maken zou nu niet meer kunnen

'Máxima steelt de show, rood staat haar fantas­tisch!'

13:17 Máxima straalt vandaag in een knalrode creatie van haar geliefde Belgische modehuis Natan. Haar baret is een knipoog naar 2004, die had ze toen met Koningsdag ook al op. ,,Rood staat haar fantastisch, ze steelt absoluut de show", vindt een lyrische Josine Droogendijk (27), royaltydeskundige en mode-expert.