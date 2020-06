Prins Philip viert 99ste verjaardag met nieuwe foto

De Queen en haar man verblijven sinds begin maart in isolatie in het onder de aanvliegroute van vliegveld Heathrow gelegen kasteel even buiten Londen. Elizabeth (94) heeft zich in de tussentijd onder meer laten zien bij een televisietoespraak en bij het berijden van een van haar favoriete pony’s. Prins Philip, die zich in 2017 uit het openbare leven terugtrok, is al die tijd buiten beeld gebleven.