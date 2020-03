Prins William en Kate genieten van pint Guinness

De hertog en hertogin traden letterlijk in de voetsporen van koningin Elizabeth. Williams oma leerde in 2011 in dezelfde brouwerij hoe ze een perfecte pint kon tappen, haalde de prins aan in zijn toespraak. ,,Dames en heren, laat me jullie vertellen dat het niet vaak gebeurt dat ik de Queen volg naar een pub. Maar ik kijk ernaar uit om de theorie te testen of Guinness hier in Ierland beter smaakt dan aan de andere kant van de zee", zei hij.