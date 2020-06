Prinses Alexia blaast 15 kaarsjes uit op hete zomerdag

De prinses stal die dag een beetje de show in een videogesprek met Enzo Knol. Die knoopte aanvankelijk een gesprek aan met koningin Máxima, maar Alexia nam de conversatie al gauw over en vertelde onder meer dat ze haar vader en moeder ‘best wel heel goede ouders’ vond.



De prinses kwam begin deze maand in het nieuws toen op TikTok filmpjes van haar verschenen waarin ze met vriendinnen onder meer de pikante tekst van Flo Milli's In The Party mee playbackte. Van Alexia, die net als haar zussen Amalia en Ariane naar het Sorghvliet gymnasium in Den Haag gaat, is bekend dat ze zich graag manifesteert op sociale media.