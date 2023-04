Prinses Amalia en Ariane duiken samen op bij Koningsdagconcert in Rotterdam

Het koningspaar en de prinsessen worden in Ahoy getrakteerd op optredens van onder anderen Davina Michelle, Winne, Gerard Cox en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Het feest is dit jaar voor het eerst, vanwege het 10-jarig koningschap van Willem-Alexander, gratis toegankelijk voor het publiek. Normaal gesproken wordt het Koningsdagconcert georganiseerd in de stad waar Koningsdag wordt gevierd voor betrokkenen bij de organisatie daarvan.

Koningin Máxima steelt de show met jas vol gaten: ‘You love it or you hate it’

