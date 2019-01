Prinses Amalia gespot met ‘Elvy Bag’ Laura Vlasblom

Laura, die uit een eerder huwelijk met Bastiaan Ragas zoon Sem heeft, richtte Elvy Fashion in 2014 op. Het heeft meer dan 600 verkooppunten binnen Europa en een webshop.



Laura vernoemde haar tassen naar haar favoriete zangeressen, zoals Rihanna, Janis Joplin, Melissa Etheridge en Alanis Morissette. De tas waar Amalia voor koos is de zogenoemde Janis Large Snake en is te koop voor 79,95 euro. Ze combineerde de accessoire met een zwart jasje en een rode ribbroek van Zara.



Prinses Amalia is niet de enige bekende Nederlander die fan is van de tassen. Ook Leontien Borsato en Quinty Trustfull werden eerder met een Elvy-bag gespot.