Prinses Amalia in haar eerste persconferentie: ‘Er is geen school voor koningin worden’

Prinses Amalia heeft een dag na haar 18e verjaardag officieel zitting genomen in de Raad van State. De oudste dochter van koning Willem-Alexander werd door haar vader binnengeleid en hield vervolgens haar eerste toespraak. De troonopvolger noemde het een eer maar stelde ook dat ze nog veel moet leren. ,,Er is geen school voor koningin worden.”

,,Sinds gisteren heb ik, zoals onze grondwet dat plechtig formuleert, ‘van rechtswege zitting in de Raad van State’. En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht. In de verre toekomst, hoop ik”, begon Amalia, die echter ook beseft dat het ‘ook morgen’ kan zijn.

,,Om mijn taak te kunnen vervullen en mij in te zetten voor het koninkrijk, zal ik nog veel moeten leren. Ik realiseer mij hoe weinig ik pas weet over de taken van de overheid, de beoordeling van wetten, het functioneren van het bestuur en de functie van de rechter”, ging Amalia verder. De prinses hoopt na haar studie de vergaderingen van de Raad van State ‘regelmatig’ bij te wonen.

Prinses Beatrix

Amalia herhaalde daarna de woorden die prinses Beatrix in 1959 uitsprak tijdens haar binnengeleiding: ,,Nog zeer lange tijd, leden van de Raad van State, zal ik mij beschouwen als uw leerling. Ik zal - bewust van mijn verantwoordelijkheid - trachten een goede leerling te zijn.”

Prinses Amalia hield haar eerste toespraak als troonopvolger ten overstaande van de voorzitter van de Raad van State, haar vader koning Willem-Alexander. Ook onder anderen haar moeder, koningin Máxima, en vicepresident Thom de Graaf waren aanwezig. Woensdag werd Amalia 18 jaar. Met die leeftijd mag ze officieel haar vader opvolgen als staatshoofd.

Kleding

Amalia draagt vandaag een lange zwarte jurk met een wit bloemetjesmotief en laagjes. Ook heeft een zwart tasje bij zich met een gouden knip en draagt ze een zwart vest en zwarte naaldhakken. Haar moeder, koningin Máxima, heeft een roze jurk aan met een riem en een paarse bijpassende hoed. Ook draagt de koningin paarse handschoenen, paarse schoenen en een jas en tasje in die kleur.

De jurk van de prinses is geen onbekende, ziet modejournalist Josine Droogendijk. ,,Dinsdag, toen de officiële portretten van Amalia werden genomen, had ze dezelfde jurk aan met dierenprint.” De jurk is van het merk LaDress, zegt ze. Het ontwerp heet Naomi, zoals alle ontwerpen van het merk een naam krijgen.

Wat haar verder opvalt, is dat de prinses geen hoed draagt. ,,Meestal is dat wel zo bij dit soort gelegenheden. Dus het is toch een breuk met het verleden. Het zou ook kunnen zijn dat ze later wél hoeden gaat dragen, maar zich er nu nog te jong voor vindt.”

De tas kennen we van Máxima, zegt Droogendijk. ,,Die draagt zij geregeld bij zich. Amalia leent vaker tasjes van haar moeder.” Ook Máxima’s keuze viel haar op. “Het is prachtig, maar misschien een beetje té prachtig. Amalia draagt een donkere en vrij rustige jurk. Ik had het mooier gevonden als Máxima als trotse moeder een outfit had gekozen die alle aandacht bij de prinses van Oranje hield.

Begroet

Bij de ingang van het paleis werden de prinses en haar ouders begroet door Thom de Graaf, de vicepresident van de Raad van State, Bart Jan van Ettekoven, de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Sylvia Wortmann, waarnemend vicepresident van de Raad van State en Marja Horstman, de secretaris van de Raad van State. Later hield Amalia in de Balzaal een toespraak.

Voor de deur van Paleis Kneuterdijk stonden enkele tientallen fans en belangstellenden Amalia en haar ouders op te wachten. De prinses en haar vader stapten tegelijk uit de auto, zwaaiden vervolgens met Máxima naar het publiek en poseerden voor de aanwezige fotografen. Amalia liep aan de arm van Willem-Alexander.

Binnengeleiding

Met haar plekje in de Raad van State kan Amalia zich voorbereiden op haar toekomst als koningin. Koning Willem-Alexander, de voorzitter van de Raad, geleidt haar binnen, zoals dat officieel heet. Na haar binnengeleiding heeft Amalia naast haar moeder een plekje in de Afdeling advisering, waar ze kennis kan opdoen over wetgeving en het staatsrecht om zich voor te bereiden op haar toekomstige taak als staatshoofd. De Afdeling advisering geeft onder meer advies over alle wetsvoorstellen van de regering, de miljoenennota en wetsvoorstellen die Tweede Kamerleden indienen en toetst het klimaatbeleid van de regering op basis van de Klimaatwet.

Normaliter is de bijeenkomst in de Volle Raadzaal van de Raad van State, maar die locatie is aangepast vanwege de renovatie van het Binnenhof. Ter ere van de gelegenheid plant Amalia na afloop een koningslinde in de Franse tuin van Paleis Kneuterdijk.

De komende jaren richt Amalia zich vooral op haar tussenjaar en haar studie. Haar aanwezigheid bij de vergaderingen van de Raad van State, die iedere woensdag plaatsvinden, wordt afgestemd op haar agenda.

Raad van State

Koning Willem-Alexander werd zelf in 1985 op zijn achttiende binnengeleid in de Raad van State. Pas tien jaar later, na het afronden van zijn studie geschiedenis en zijn militaire diensttijd, woonde Willem-Alexander regelmatig vergaderingen bij. In 2013, toen Willem-Alexander de troon overnam van zijn moeder Beatrix, werd hij ook voorzitter van de Raad van State.

De Prinses van Oranje wordt binnengeleid in de Raad van State door Zijne Majesteit de Koning Willem Alexander, voorzitter van de Raad van State. Ook Koningin Maxima is hierbij aanwezig.

