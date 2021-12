Prinses Amalia krijgt 24-karaats gouden postzegel voor verjaardag

fotoreeks Prinses Amalia geeft glamoureu­ze fotoshoot vrij naar aanleiding van haar verjaardag

Feest vandaag in paleis Huis ten Bosch in Den Haag, want de Nederlandse prinses Amalia blaast achttien kaarsjes uit. Een bijzondere dag, want vanaf nu kan ze definitief koning Willem-Alexander opvolgen als staatshoofd. Ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van Amalia heeft de Rijksvoorlichtingsdienst enkele foto’s beschikbaar gesteld.

