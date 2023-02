Prinses Amalia krijgt portret in Willemstad, koning onder de indruk van voormalige probleemwijk

met foto'sTijdens een wandeling door de wijk Otrabanda, in Willemstad op Curaçao, kreeg prinses Amalia een schilderij aangeboden van een kunstenaar die ook veel kleurrijke muurschilderingen maakt in de opgeknapte buurt. De prinses, met haar ouders bezig met een rondreis over de Antillen, bedankte de schilder uitvoerig in het Nederlands en in het Spaans.

,,Ik vind het heel mooi. Ik kan zelf echt helemaal niet schilderen, dus ik vind het heel knap als andere mensen dat wel kunnen’’, zei Amalia in het Nederlands, waarna ze de maker in het Spaans nog eens dankte. Spaans is letterlijk haar moederstaal, gezien de Argentijnse afkomst van koningin Máxima.

Na een chaotisch begin van de eerste volle dag van de Oranjes op Curaçao was er in Otrabanda meer rust. Koning Willem-Alexander toonde zich onder de indruk van de toegenomen leefbaarheid in de vroegere probleembuurt. Bij eerdere bezoeken, in 1987 en 1992, werd mensen echt afgeraden om door de wijk te lopen, vertelde de vorst zijn rondleiders.

Hij en koningin Máxima vieren donderdag hun 21ste trouwdag op Curaçao. Om die reden dineren ze ‘s avonds met 21 bewoners van het eiland. Eerder op de dag bezoeken ze nog twee andere wijken van Willemstad: Punda en Scharloo.

