Prinses Amalia oefent te paard in Den Haag voor Prinsjesdag

Het voorlezen van de Troonrede is dit jaar voor het eerst in de Koninklijke Schouwburg, omdat het Binnenhof en de Ridderzaal worden verbouwd. De nieuwe route die bij de nieuwe locatie hoort, werd zondagochtend geoefend, aldus Omroep West.

,,Dus we zijn, met name hier bij de schouwburg, de aankomst en het vertrek aan het vooroefenen”, zegt Hans Veenhuijzen, stalmeester van de koning, tegen de omroep. ,,Het is toch allemaal wat anders dan het Binnenhof. Het gaat steeds beter. We maken vorderingen en we zien ook wat er nog anders kan. Het lijkt heel makkelijk, maar dat is het niet.”