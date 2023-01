Prinses Amalia ruikt aan protocol rond staatsbezoek en ontmoet leerlingen van ‘haar’ school

Prinses Amalia en het koningspaar zijn aangekomen op Aruba, de tweede stop op hun rondreis over de Antillen. Aruba is een apart land binnen het koninkrijk der Nederlanden en dat laat de kroonprinses ruiken aan het protocol rond een staatsbezoek.

Vlak voordat koning Willem-Alexander en de Arubaanse gouverneur Alfonso Boekhoudt de erewacht inspecteren bij het standbeeld van koningin Wilhelmina in Oranjestad, wordt één van de mariniers uit die erewacht onder z'n oksels beetgepakt en weggehaald. Hij stond al even te wankelen, in zijn uniform, in de hitte.

Het zijn taferelen die ook prinses Amalia misschien wel uit films kent, maar die zich nu bijna voor haar ogen voltrekken. De volksliederen van Nederland en Aruba klinken, haar vader heeft vanochtend een stropdas gestrikt en een colbert aangetrokken - in tegenstelling tot zaterdag, toen hij op Bonaire nog in hemdsmouwen rondliep.

Volledig scherm Het onthaal voor het koninklijk gezelschap op Aruba: luisteren naar de volksliederen van Nederland en het aparte land binnen het koninkrijk, samen met gouverneur Alfonso Boekhoudt. © Brunopress

Amalia's toekomstige koninkrijk

Bonaire is een bijzondere gemeente in Nederland, Aruba een apart land binnen Amalia's toekomstige koninkrijk. Dat verschil laat zich hier, in Oranjestad, duidelijk merken. De eerste ochtend van de Oranjes op Aruba staat grotendeels in het teken van protocol en dat pakt de prinses maar mooi mee, op dit introductiebezoek van twee weken.

Er staat dus een erewacht opgesteld, in het parlementsgebouw is een ontmoeting met de leden van de Staten van Aruba en een lunch met de ministerraad. Allemaal onderdelen die ook dikwijls bij staatsbezoeken op het programma staan. De rondgang op Aruba is weliswaar geen staatsbezoek - koning Willem-Alexander is immers ook hier de vorst - maar heeft op deze maandagochtend wel dezelfde allure.

Volledig scherm Koningin Máxima en prinses Amalia zwaaien naar het toegestroomde publiek tijdens hun eerste ochtend op Aruba. © Brunopress

Amalia-dag

Tussendoor schudt de prinses, net als haar ouders, talloze handen met honderden schoolleerlingen die met vlaggetjes zwaaien op de L.G. Smith Boulevard. Daarna houden ze even halt bij een optreden van het leerorkest, met leerlingen van de Prinses Amalia-school in Oranjestad. ,,Ze weten wie de prinses is, want haar foto hangt bij ons in het gebouw. En op haar verjaardag, 7 december, vieren wij altijd Amalia-dag met de leerlingen’’, vertelt Leilani De Cuba, juf van groep 4 (‘al spreken wij nog over de zesde klas’).

,,Wij waren vroeger de dependance van de Koningin Beatrix-school, totdat we op eigen benen gingen staan. Toen moest er een aparte naam komen en dachten wij direct aan de prinses. Het is voor ons wel heel bijzonder om haar vandaag in onze stad te zien.’’

