Prinses Ariane op de fiets naar eerste dag in de brugklas

update Dit zijn de naar liefde hunkerende boeren van het nieuwe BzV-sei­zoen

1 september Het worden spannende weken voor tien boeren die allemaal op zoek zijn naar liefde. De Zeeuwse hunk Bastiaan (35), de Friese bootjesfanaat Frans (51) - die er na 20 jaar huwelijk voor uitkomt dat hij nu echt op zoek is naar een mán - of de knappe Drentse Annemiek (25), variatie was er vanavond genoeg bij de aftrap van het elfde seizoen van Boer zoekt Vrouw.