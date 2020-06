Prinses Beatrix laat zich zien op Buitenspeeldag Jantje Beton

Beatrix krijgt een rondleiding door de speeltuin en spreekt met kinderen over hun favoriete buitenspeelactiviteiten. Aansluitend gaat zij in gesprek met vrijwilligers van Speeltuinvereniging Baarn over hun speeltuin en het effect van het coronavirus op hun vereniging.



Prinses Beatrix luidde de bel van de speeltuin als beginsignaal van de Buitenspeeldag die dit jaar op ingetogener wijze wordt gehouden dan vorig jaar, toen er meer dan honderdduizend kinderen deelnamen. In de Baarnse speeltuin was een schoolklas aanwezig die zich uitleefde op de toestellen en de bezoekende prinses geregeld bij de activiteiten betrok.



Na haar rondgang door de speeltuin ging Beatrix in gesprek met vrijwilligers van de speeltuin over het effect van de coronacrisis op hun vereniging. Ook sprak de prinses met vertegenwoordigers van Jantje Beton en medeorganisator Nickelodeon over het belang van spelen en de Buitenspeeldag.



Het is de dertiende keer dat de Buitenspeeldag wordt georganiseerd. Prinses Beatrix is beschermvrouwe van Jantje Beton. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten van de organisatie.