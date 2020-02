Prinses Beatrix niet op nieuwe foto's koningshuis: ‘Ze wilde niet’

Deze vier koppels doen mee aan het nieuwe seizoen van Temptation Island

16:44 De vier koppels die aan het nieuwe seizoen van de RTL 5-show Temptation Island mee gaan doen zijn bekend. Er was even twijfel of de nieuwe reeks de buis zou halen, vanwege de misstanden achter de schermen bij realityshows. Volgens zenderbaas Peter van der Vorst zijn de uitkomsten van een intern onderzoek echter positief genoeg om de show te laten terugkeren.