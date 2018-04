Prinses Irene telt 2,6 miljoen neer voor 'prettig' stulpje in Doorn

Prinses Irene heeft een kapitaal pand in een bosrijke omgeving aan de Amersfoortseweg in Doorn gekocht. De woning staat op een perceel van 4.380 vierkante meter. De koopsom bedraagt 2.650.000 euro.

Haar woordvoerder Michelle Labouchere zegt dat de prinses over een paar maanden naar deze 'voor haar prettige plek' verhuist vanuit Wassenaar.

Het nieuwe onderkomen van de prinses ligt op een steenworp afstand van theeschenkerij en restaurant Chalet Helenaheuvel. Dat is al vanaf 1932 een begrip voor wandelaars die er neerstrijken na een wandeling door de lommerrijke omgeving van de Utrechtse Heuvelrug.

Wijk bij Duurstede

Ruim twee jaar geleden verhuisde prinses Irene van Lippe Biesterveld (1939) vanuit Wijk bij Duurstede naar Wassenaar. Zij wilde dichter bij twee van haar kinderen en kleinkinderen wonen. Dochter Margarita woont ook in Wassenaar, zoon Carlos in Den Haag. Jaime en Carolina wonen in het buitenland.

In Wijk bij Duurstede heeft de prinses 25 jaar gewoond. Van 1990 tot 2005 waren de monumentale villa en het koetshuis op landgoed Mariënhove in haar handen. Dit landgoed grenst aan het park van kasteel Duurstede. Toen de prinses zich in 1990 in Wijk vestigde, werd haar witgepleisterde villa een toeristische attractie. Automobilisten probeerden een glimp van haar op te vangen. Geleidelijk kon ze zich ongehinderd op straat begeven naar de bakker en de supermarkt.

Aan het openbare leven in Wijk nam prinses Irene mondjesmaat deel. Ze zat op een dansschool, gaf een duurzaamheidslezing en opende een tentoonstelling. Ze ondersteunde twee lokale acties: voor het behoud van een honderdjarige walnotenboom en het terugdringen van overlast die feestgangers op kasteel Duurstede veroorzaakten. Haar laatste activiteit was een meditatietraining in het plaatselijke Calypso Theater.

Quote Als je van de natuur houdt en op je privacy gesteld bent, dan snap ik de keuze van prinses Irene. Het is een prachtige plek om te wonen Burgemeester Frits Naafs