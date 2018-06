Prinses Mabel 160 miljoen rijker na beursgang Adyen

Prinses Mabel van Oranje heeft een flink pakket aandelen van Adyen in bezit en verkocht vlak voor de beursgang ook een deel van de 545.981 aandelen, wat haar 43 miljoen euro opleverde. Nu de koers van het aandeel explosief is gestegen aan het Damrak is het resterende aandelenpakket van Mabel in één klap 160 miljoen waard.