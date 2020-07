Prinsessen misten school tijdens coronacrisis: ‘Maar voor gezin waardevolle tijd’

Prinses Amalia (16) begint na de zomervakantie aan het examenjaar van het gymnasium. Haar vader hintte erop dat ze een tussenjaar neemt voordat ze aan een vervolgstudie begint. ,,En ze de wijde wereld in trekt’’, zei hij.



Uiteraard werd met het koningspaar vooral stilgestaan bij de krankzinnige afgelopen maanden. Willem-Alexander: ,,Ik ben nog nooit zo veel thuis geweest als de afgelopen tijd. Voor het gezin was dat heel waardevol, we hadden echt tijd voor elkaar. Ik denk dat we hier later op terugkijken als een tijd die we graag een keer over zouden willen doen, maar dan zonder het coronavirus.’’



De prinsessen hebben hun oma, oud-koningin Beatrix, nog geen knuffel gegeven vanwege de 1,5 meterregel. Willem-Alexander gaf aan zijn moeder regelmatig bezocht te hebben op kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche. ,,Ze heeft een grote tuin, waar je mooi kan wandelen.’’