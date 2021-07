Prison Break-acteur heeft autisme: ‘Een schok, maar geen verrassing’

‘Deze herfst is het een jaar geleden dat ik informeel de diagnose autisme kreeg’,, schrijft Wentworth Miller in een lang bericht op Instagram. ‘Daar ging een zelfdiagnose aan vooraf, en het werd gevolgd door een formele diagnose.’ De acteur geeft aan dat het een moeilijk proces was om die diagnose uiteindelijk te krijgen. ‘Ik ben een man van middelbare leeftijd. Geen kind van vijf jaar. Maar aan de andere kant erken ik dat een diagnose krijgen een privilege is dat niet voor iedereen is weggelegd.’

‘Laten we zeggen dat het een schok was’, zegt Wentworth. ‘Maar geen verrassing.’ De acteur voegt er wel aan toe dat hij niet per se voor een hele gemeenschap gaat spreken. ‘Ik weet hier niet genoeg over. Op dit moment probeer ik om een beter begrip te krijgen. Om vijf decennia aan ervaringen door een nieuwe lens te bekijken. Dat zal tijd vragen.’

Hij voegt er gedecideerd nog aan toe: ‘Dit is niet iets dat ik zou veranderen. Ik begreep meteen dat autisme centraal is voor wie ik ben. Voor alles wat ik ooit bereikt heb. Aan de vele mensen die me de afgelopen jaren bewust of onbewust wat extra ruimte hebben gegeven, en ervoor gezorgd hebben dat ik me door de wereld kon bewegen op een manier die iets voor me betekende, al deed het dat niet sowieso voor hen: bedankt. En aan de mensen die een andere keuze maakten: tja. Mensen zullen henzelf altijd tonen.’

Geen homoseksuele personages

Wentworth Miller werd razend beroemd als Michael Scofield in de reeks Prison Break. In 2020 kondigde hij aan dat hij de rol niet langer zou spelen, omdat hij geen heteroseksuele personages meer wilde spelen. De acteur kwam in 2013 uit de kast, in reactie op het antihomobeleid van Rusland. ‘Dus geen Michael meer. Als je een fan bent van de show en hoopt op meer seizoenen, ik snap dat dit een teleurstelling is. Sorry daarvoor”, schreef Miller op Instagram. ‘Als je boos bent omdat je verliefd was op een fictieve heteroman, gespeeld door een echte homo, dan is dat jouw probleem.’

