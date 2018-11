Prison Break komt terug, en snel ook

De eerste vier seizoenen van Prison Break waren een wereldwijd succes. In 2009 stopte de serie, maar FOX liet Michael Scofield en zijn vrienden in 2017 terugkeren voor een vijfde seizoen. Dat werd alleen op Amerikaanse televisie uitgezonden. Het bleef lang onduidelijk of Netflix, dat de eerste vier seizoen in z'n bibliotheek heeft, het comebackseizoen zou uitzenden. Nu is bekendgemaakt dat op 1 december alle negen afleveringen van het laatste seizoen kunnen worden gestreamd.