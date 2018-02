'Privégegevens honderden BN'ers op straat'

olympisch koningskoppel 'Opnemen kan ook maar live is veel leuker'

7:00 Ze zijn dé gezichten van de NOS tijdens de Olympische Spelen die morgen in Zuid-Korea beginnen. Voor Henry Schut en Dione de Graaff is het evenement het hoogst haalbare. ,,Tijdens de Spelen hoor je nooit iemand over vermoeidheid.’’