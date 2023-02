Producent bevestigt vervolg I am legend

Er wordt inderdaad gewerkt aan een vervolg op de film I am legend uit 2007. Dat bevestigt producent Akiva Goldsman in gesprek met entertainmentwebsite Deadline . Volgens de producent zal de film zich enkele decennia na het verhaal van de originele film afspelen. Michael B. Jordan en Will Smith zullen in het vervolg te zien zijn.

De originele film uit 2007 speelde zich af in een apocalyptisch New York. In de film is een groot deel van de mensheid uitgeroeid door een virus, terwijl anderen door het virus in monsters zijn veranderd. Smith speelde wetenschapper Robert Neville, die een tegengif wil ontwikkelen terwijl hij uit handen van de monsters probeert te blijven.

Dat het personage van Smith terugkeert is opmerkelijk, aangezien Robert Neville doodging aan het einde van de eerste film. Goldsman geeft daar in het interview met Deadline een verklaring voor. ,,We gaan verder met het alternatieve einde, in tegenstelling tot het einde dat in de originele film te zien was.” Ook belooft de producent dat I am legend 2 trouwer zal zijn aan het boek van Richard Matheson, waar de eerste film op gebaseerd is.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: