Producent Jinek gaat ook Beau maken

,,Dat is geen leuk gesprek, maar ze begrijpen het wel”, aldus Van der Vorst in De Telegraaf over het stoppen met Blue Circle. ,,Toen we goed met Eva in gesprek waren, kwam het al snel op de rol van haar producent. Die is natuurlijk onderdeel van haar succes, zij zijn echt een twee-eenheid.”



RTL en Blue Circle werken al jaren samen op de late avond. Eerst voor Humberto Tans RTL Late Night, later met Twan Huys en Art Rooijakkers’ Zomer met Art en nu met Beau.



De talkshows van Beau en Eva krijgen straks in ieder geval niet dezelfde naam. ,,Zoals dat er nu naar uitziet niet”, aldus Van der Vorst.