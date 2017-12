Psychologen: Heftige reactie Maan op blote man is volstrekt normaal

Foute grapDe Radio 538-dj's die zangeres Maan (20) recent aan het huilen maakten door haar in de studio te confronteren met een naakte man, hadden dit volgens experts nooit mogen doen. Psycholoog Bram Bakker: ,,In deze #Metoo-tijd slaan de 538- oelewappers met dit 'geintje' de plank volledig mis.''

Het verbaast Bakkers vakgenote, psycholoog-seksuoloog Marion Wiethoff, helemaal niks dat Maan de Steenwinkel werd overmand door heftige emoties toen ze bij wijze van 'geintje' werd geconfronteerd met de dansende streaker. ,,Ook als de man zijn kleding nog aan had gehad, was ze vermoedelijk gaan huilen'', veronderstelt Wiethoff. ,,Want het gaat om de onverwachte confrontatie met iets onverwachts.''

,,Als er, zonder dat je het voelt aankomen, opeens heel dichtbij een vreemd persoon voor je neus staat, schrikt iedereen zich kapot. Je denkt dat je in opperste concentratie, rechtstreeks uit je hart staat te zingen in een veilige omgeving, maar als dat in een fractie van een seconde niet zo blijkt te zijn, kan dat intense reacties oproepen. Logisch, want het gevoel van veiligheid - zijn in een ogenschijnlijk vertrouwde omgeving - blijkt heel even niet te bestaan. En dat is doodeng.''

Volgens Wiethoff was de reactie van Maan instinctief. ,,Haar reactie - schrikken en vervolgens huilen - kwam rechtstreeks uit de amygdala, ook wel 'amandelkern' genoemd: een gebied in de hersenen dat een centrale rol speelt bij de snelle verwerking van weerzinwekkende prikkels en het reguleren van angst. Het gaat om een primitief systeem dat alle zoogdieren hebben om in een fractie van een seconde te kunnen reageren op iets gevaarlijks. Ter illustratie: als iemand, lopend op een zebrapad, opeens vanuit zijn of haar ooghoek een auto ziet naderen, springt de persoon door dat aangeboren afweermechanisme razendsnel weg. Pas na die eerste reactie neemt het verstand de situatie weer over.''



Zangeres Maan reageerde in de Radio 538-studio in eerste instantie geschrokken. ,,Ik kom hier echt nooit meer'', huilde ze. Vervolgens stelde ze, weer enigszins bijgekomen van de schrik: 'nee, grapje'. Wiethoff, die de actie van Dane en Van de Goot 'te gek voor woorden' vindt, stelt dat Maans reactie een typisch geval is van een 'amandelkernproces'. ,,Een normale schrikreactie, een door de evolutie bepaalde overlevingstactiek omdat haar veiligheidsgevoelens werden aangetast.''

Psycholoog Bram Bakker reageert globaal hetzelfde. Waarom Maan zo heftig reageerde op de blote man? ,,Dat komt inderdaad diep uit het zogenoemde emotionele brein. De confrontatie met de blote piemel van de streaker heeft kennelijk iets bij de zangeres geraakt. Waarom die situatie haar triggerde om te gaan huilen, weet ik niet. Dat is speculeren. Misschien heeft deze jonge vrouw ooit iets vervelends meegemaakt. Of juist niet. Het belangrijkste is dat de oelewappers van Radio 538 met dit geintje de plank volledig misslaan. In deze #Metoo-tijd moet je dit soort 'grappen', waarin een vrouw slachtoffer wordt van iets wat mannen tegen haar wil in doen, natuurlijk niet maken.''

Een domme actie, vindt Bakker. Maar hij wil het incident liever niet onder de noemer #Metoo laten vallen. ,,Daarvoor lijkt het in mijn ogen te eenmalig en klein. Maar hoe je het ook wendt of keert: er is in dit geval een vrouw benadeeld. En het moet blijken of dit al dan niet traumatiserend is geweest voor Maan.''

Hij vraagt zich af hoe de zangeres, die vanmiddag om 12.00 uur bij Radio 538 te gast is om over de zaak te praten, zal reageren. ,,Ze reageerde tijdens de uitzending geschokt op basis van basale emoties, maar inmiddels heeft ze het voorval waarschijnlijk met haar verstand beredeneerd en is het, hoop ik, minder erg geworden voor haar.''

Op sociale media krijgt Radio 538 er flink van langs. Menigeen roept op tot een boycot van de zender nadat de Nederlandse singer-songwriter Tim Knol de kwestie afgelopen weekend in een tweet aankaartte. De zanger plaatste later een uitgebreid bericht op Facebook. ,,Ik loop al een aardige tijd mee in de muziekindustrie en ik neem veel met een korreltje zout, maar toen ik dit fragment hoorde werd ik meteen zo ontzettend boos. [...] Haar reactie ging bij mij door merg en been. En echt. Ik hou van absurdistische humor, maar dit is op geen enkele manier grappig'', aldus Knol. ,,Laten we hopen dat we hier allemaal iets van leren. Zo ga je niet met mensen om. Frank en zijn collega's hadden beter moeten weten en het feit dat het een week of twee duurt voordat dit het grote publiek bereikt is ook bizar. Sterkte, Maan.''