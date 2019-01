Puberserie Oogappels verovert plek in kijkcijfer top 10

BNNVARA programmeerde de show prime time, om 20.25 uur op NPO 1. In de fictieve serie Oogappels - van de makers van de hitseries Gooische Vrouwen en Divorce - zitten de pubers bij elkaar op school en maken ze van alles mee, van slechte cijfers tot prille liefdes. Terwijl de ouders hard hun best doen om de kinderen zo goed mogelijk op te voeden, gaat er hier en daar het een en ander mis. Bracha van Doesburgh, Jeroen Spitzenberger, Ramsey Nasr, Eva van der Gucht en Mike Libanon werden gestrikt voor de hoofdrollen.

Volgens columniste Angela de Jong is de serie ‘angstig herkenbaar'. ,,In hoeverre kun je dingen opleggen aan je kinderen? Iedereen is het product van een opvoeding en dat zie je hierin heel mooi terug’’, vertelde ze vanochtend in de Ochtend Show To Go.