Public Enemy is alles behalve een doorsnee misdaadserie, vol intrigerende mensen

recensieSinds Hannibal Lecter in The Silence of the Lambs is het voor scenaristen geen taboe meer om seriemoordenaars in te schakelen bij het opsporen van soortgelijke misdadigers.

Een nieuwe variant bevat de Waalse serie Public Enemy (originele titel: Ennemi Public) waarin een vrouwelijke rechercheur nog een stap verder gaat. Zij doet een beroep op een veroordeelde kindermoordenaar in haar speurtocht om zes jonge vrouwen te achterhalen van wie sommigen, onder wie haar eigen zuster, al twintig jaar vermist zijn. Pikant is dat de moordlustige pedofiel inmiddels aan een tweede leven als monnik is begonnen.

In Public Enemy draait het vervolgens om twee vragen: worden de ontvoerde vrouwen op tijd bevrijd en is de al dan niet bekeerde monnik te vertrouwen?

Public Enemy: Book of Revelations is het derde seizoen van deze Waalse serie die vooral draait om inspecteur Chloé Muller, gespeeld door de Franse actrice Stéphane Blanchourd.

In de Ardennen (het fictieve plaatsje Vielsart) schakelt zij uit wanhoop Guy Béranger, een veroordeelde kindermoordenaar, in om leven te blazen in een vastgelopen onderzoek. Het feit dat Béranger een eersteklas griezel is die ondanks zijn vrome bestaan in een klooster vermoedelijk zijn oude neigingen niet heeft opgegeven, weerhoudt de rechercheur er niet van om deze riskante missie af te blazen.

Wie de vorige seizoenen, overigens te zien op NPO Plus, heeft gemist kan zonder problemen de draad oppikken in dit duistere verhaal dat min of meer geïnspireerd lijkt door de praktijken van de Belgische kindermoordenaar Dutroux.

Van een doorsnee misdaadserie is geen sprake. Zeker de fragmenten die zich in het klooster afspelen hebben verrassend veel diepgang over zaken als religie en vergeving. De voornaamste personages hebben veel vlees op de botten en zijn stuk voor stuk intrigerende mensen die allemaal leed moeten verwerken in een kleine gemeenschap die het wrange verleden nog lang niet van zich heeft afgeschud.

Wie de moeite neemt om de aftiteling uit te zitten stuit op een macaber detail, van de omvangrijke cast zijn recentelijk drie acteurs overleden. De serie is dan ook aan hen opgedragen.

