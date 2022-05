Publiek juryshow Songfestival verbijsterd en boos over optreden ‘Måneskin’

The Black Keys schreven album in tien dagen: ‘We hebben een soort natuurlij­ke chemie’

Een album schrijven in twee weken? Kinderspel voor Dan Auerbach en Patrick Carney van de Amerikaanse rockband The Black Keys. Hun inmiddels elfde studio-album Dropout Boogie is vanaf vandaag te beluisteren. ,,We ontkurkten een fles wijn en toen die leeg was lag er ineens een compleet nieuw nummer klaar’’

13 mei