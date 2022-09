Publieke omroep mag streamingdienst NPO Start verder uitbreiden

podcast Over de liefde Steven en Ayla Brunswijk over kiss-ga­te: ‘Ik geniet als ik hem met een andere vrouw zie’

Stel, je hebt de liefde gevonden. Jij en je partner houden van elkaar en aan goede seks ontbreekt het niet. Toch is er verlangen naar meer: een zoen of seks met iemand anders. Wat doe je dan? Geef je elkaar de ruimte? En, hoe zorg je dat je elkaar niet kwijtraakt? In een nieuwe aflevering van een gloednieuw seizoen Over de liefde praat Debby Gerritsen met cabaretier Steven en zijn vrouw Ayla Brunswijk over ‘kiss-gate’ en elkaar vrijlaten: ‘Wij hebben een open relatie’.

19 september