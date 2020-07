Publieke omroep plant groot racisme-debat op NPO 1, ook veel aandacht in andere shows

Op NPO 2 worden documentaires uitgezonden en ook in de talkshows en in andere tv- én radioprogramma's is aandacht voor het thema.



,,Discriminatie, racisme; alle vormen van uitsluiting tolereren wij niet’’, zegt bestuursvoorzitter Shula Rijxman. ,,Nu niet, nooit niet. De publieke omroep is er voor iedereen; hier worden alle geluiden gehoord. Want luisteren naar elkaar brengt ons verder.’’