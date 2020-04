‘Pussy Galore’-actrice Honor Blackman (94) overleden

De Britse Blackman speelde een hoofdrol in de hitserie The Avengers, naast Patrick McNee. Maar de grootste faam verwierf ze als Bond-girl Pussy Galore in de derde Bond-film Goldfinger uit 1964. Hierin was zij te zien naast Sean Connery.



Volgens Britse media is Blackman een natuurlijke dood gestorven, thuis in Lewes. Ze had twee adoptiekinderen, Barnaby en Lottie.