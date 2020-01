Qmusic-dj Martijn Kolkman sleept Nachtwacht Award in de wacht voor beste nachtprogramma

Kees van der Spek laat zich testen op hiv na beet van zakkenrol­ler

13:41 Kees van der Spek, presentator van Ontmaskert en Oplichters in het Buitenland, laat zich testen op hiv om erachter te komen of hij geïnfecteerd is geraakt. Hij werd tijdens televisieopnames in Zuid-Afrika in zijn arm gebeten.