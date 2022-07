Qmusic en Top 40 verlengen samenwerking voor ‘lange tijd’

Erik de Zwart, voorzitter Stichting Nederlandse Top 40, zegt ‘heel blij’ te zijn met de verlenging tot 2030. ,,De samenwerking met Qmusic verloopt bijzonder goed, we waren allemaal gediend van een oplossing voor de langere termijn”, aldus De Zwart. ,,Qmusic is marktleider, zeker bij de jongere doelgroep. Het is belangrijk dat de belangrijkste Nederlandse hitparade bij de marktleider zit.”

De hitlijst was van 1993 tot 2018 te horen bij Radio 538, maar van die kant was de liefde de laatste jaren een beetje over, meent De Zwart. ,,We hebben nu een nieuwe verkering gevonden bij Qmusic en zijn daar ontzettend blij mee. Het voelt een beetje als trouwringen uitwisselen”, grapt de dj over de verlenging met de radiozender. ,,De Top 40 is een kindje, daar moet je goed, zorgvuldig en zuinig mee omgaan en dat doet Qmusic uitstekend.”

Door corona moest de uitreiking van de Top 40 Awards, door Qmusic in het leven geroepen om de best beluisterde artiesten te eren, tweemaal vanuit Studio 21 in Hilversum worden gehouden. De Zwart hoopt voor komende editie echter op een groter podium. ,,We hebben de ambitie om een grotere zaal te boeken met iets meer publiek”, zegt hij. ,,Ik denk dat deze uitreiking de potentie heeft om in de voetsporen van de TMF Awards te treden.”

