Qmusic geeft drie keer 10.000 euro weg in mysterieus radiospel

Senna overleefde aanslag Apeldoorn en ziet ‘koninklij­ke wens’ in vervulling gaan

9:37 Het weerzien, bijna tien jaar na de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn, is warm en ontroerend. Pieter van Vollenhoven, echtgenoot van prinses Margriet, sluit de 18-jarige Senna Claassens liefdevol in de armen. ,,Wat fantastisch u weer te zien!’’