Qmusic-nieuwslezer Anne-Marie ten huwelijk gevraagd: ‘Lag zelfs een fotograaf in de bosjes’

Nieuwslezer Anne-Marie Rozing (36), elke ochtend te horen in de ochtendshow Mattie & Marieke op Qmusic, is door haar vriendin Laura ten huwelijk gevraagd.

Ze stapte ruim twee weken geleden nietsvermoedend het vliegtuig in om vakantie te vieren op Bonaire, bij haar schoonouders die op het Caribische eiland wonen. ,,Een dag zouden we gaan snorkelen bij Klein Bonaire, een onbewoond eilandje in de buurt. Daar kun je alleen heen met de watertaxi. Mijn vriendin had dat geregeld. We hebben heerlijk gesnorkeld en aan het eind van de dag, tegen een uurtje of half vijf, lag ik heerlijk op het strand met een zak ovenchips en een fles water te wachten tot die watertaxi ons weer zou komen ophalen”, vertelde ze vanochtend bij Qmusic - vanuit huis overigens, want ze heeft een coronabesmetting opgelopen als ‘vakantiesouvenir’.

Ineens werd pal voor haar neus een tafeltje voor twee personen opgebouwd, met wit linnen, glaasjes, fles wijn. ,,Ik zei tegen mijn vriendin: oh heerlijk, entertainment. Er gaan hier twee van die toeristen zo zitten, die krijgen een etentje hier. Laten we kijken”, vertelt Rozing. Daar had haar vriendin ‘geen zin in’ en ze sjokten twintig meter verder om daar te wachten. ,,Kwam ineens die meneer die het aan het opbouwen was, vroeg hij ons om daar te komen eten. Het was volgens die man een promotiefilmpje voor Klein Bonaire. Ik dacht: huh? Mijn vriendin stond meteen op, ‘kom maar mee’. Wij waren de enige nog op het eiland, met alleen die man van het diner.”

Tranen

Rozing voelde aan haar water dat er geen sprake was van een promotiefilm. Ze zei tegen haar vriendin dat ‘ze me toch niet ten huwelijk ging vragen’. ,,Daar had ik echt geen zin in”, vertelt de nieuwslezer, en haar vriendin stelde haar gerust. Ze werden daarna op een wandeling gestuurd, met een wijnkoeler. ,,Daar kwam ineens een ring uit vandaan. Ze heeft me ten huwelijk gevraagd en ik moest huilen, ik vond het zo mooi. Het lijkt wel een film. Ze had het zo goed geregeld. Er lag zelfs een fotograaf in de bosjes.”

Rozing is sinds de start van de ochtendshow van Mattie Valk en Marieke Elsinga in 2018 de vaste nieuwslezer. Voor haar carrière bij de radio was ze negen jaar werkzaam als docent Nederlands. In 2015 besloot ze het roer om te gooien. Ze kreeg een contract bij Qmusic en begon daar als nieuwslezer in de middag.

