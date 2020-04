Qmusic strikt Davina Michelle, Maan en Duncan Laurence voor koningsdagfestival

Op Qmusic presenteert: Samen Oranje zijn elk uur liveoptredens te horen, maakt de zender vandaag bekend. De line-up bestaat volledig uit artiesten van Nederlandse bodem, aangezien alle radiozenders op Koningsdag uitsluitend Hollandse artiesten draaien.



Naast de genoemde acts zijn ook Miss Montreal, Di-Rect, Suzan & Freek, Kraantje Pappie en Duncan Laurence van de partij. Het succesvolle dj-duo Lucas & Steve draait live een set. Binnenkort wordt bovendien een ‘grote surprise act’ bekendgemaakt.



Kinderen tot en met 12 jaar kunnen zich opgeven voor de muzikale vrijmarkt. Of ze nou net begonnen zijn met blokfluitles of een beetje willen zingen, op de Q-vrijmarkt zijn ze allemaal welkom. Tijdens het optreden wordt in de Qmusic-app met de pet rondgegaan. Luisteraars kunnen de jeugdige artiest (gratis) een zakcentje toebedelen voor het optreden, dat Qmusic dan (maximaal 50 euro) aan de jonge performer schenkt.



De dag wordt op de radio gepresenteerd door Mattie Valk en Marieke Elsinga, gevolgd door Menno Barreveld, Wim van Helden en Domien Verschuuren. In de avond is de presentatie in handen van Kai Merckx en Joost Swinkels.