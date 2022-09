Qmusic verwelkomt miljoenste ‘Q-member’, Wessel mag jaar lang naar alle events van zender

Hij krijgt een jaar lang toegang tot alle evenementen van het station, waaronder Q-hotel in de sneeuw, de Top 40 Awards, De Foute Party en alle Qube-concerten.

Met de vage boodschap ‘je hebt wat gewonnen’ werd Wessel naar het hoofdkantoor van Qmusic in Amsterdam gelokt. Daar stond Verschuuren hem op te wachten. ,,Ik had geen flauw idee, misschien een mok en een keycord?” reageerde Wessel toen Domien hem vroeg waarom hij dacht dat hij vandaag bij Qmusic was. Het bleek een hoop meer dan dat.

Wessel wint als miljoenste Q-member een jaar lang toegang tot alle evenementen. Zo gaat hij begin volgend jaar direct mee naar het Q-hotel in de sneeuw: vier dagen op wintersport met activiteiten, Q-dj’s en verschillende optredens van artiesten.

In 2013 startte Qmusic met het registratiesysteem waarbij mensen via de website en de Qmusic-app een account kunnen aanmaken. De afgelopen jaren groeide het aantal Q-members constant en vandaag werd de miljoen aangetikt. Q-members kunnen via de app onder andere meedoen aan acties, berichten sturen en meespelen met het populairste radiospel van Nederland: Het Geluid. Bovendien kunnen Q-members lid worden van het Q-panel. Dit panel wordt regelmatig geraadpleegd voor hun mening over programma’s, acties of nieuwe spellen.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de nominaties voor de Televizier-ring, de clash tussen Angela de Jong en Johan Derksen, het statement van Linda de Mol en het schrappen van Het Dorp. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: