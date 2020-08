Queen brengt eerste live-album met grote hits uit

Realityse­rie over topmodel Summer de Snoo (11) te zien bij Videoland

20 augustus Videoland gaat de driedelige realityserie Summer - Picture Perfect over Summer de Snoo uitzenden. Dat heeft RTL bekendgemaakt. Het 11-jarige model uit Rotterdam-IJsselmonde tekende vorig jaar al een contract voor een eigen docureeks, alleen was nog niet bekend op welke zender of platform deze te zien zou zijn. De productie is in handen van Zodiak Nederland, dat ook verantwoordelijk is voor succestitels als Expeditie Robinson en Temptation Island VIPS.