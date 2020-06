Queen Elizabeth (94) maakt ritje op pony Fern

Op de kiekjes is te zien dat de koningin een tochtje maakt met haar 14-jarige paard Fern. Het is een Fell Pony, een relatief zeldzaam ras dat ‘bijzonder sterk is in relatie tot zijn grootte’. De foto’s zijn door een huisfotograaf gemaakt in het park van Windsor Castle, waar de Queen sinds maart in zelfquarantaine zit. Elizabeth rijdt al van jongs af aan en is nauw betrokken bij het welzijn van de paarden die ze bezit om te fokken, te rijden en op te racen, laat het koninklijk huis weten.