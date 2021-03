Queen Elizabeth bedroefd en bezorgd na interview Harry en Meghan

Vooral de discussie die over de huidskleur van baby Archie werd gevoerd, raakt de Britse koningin. ,,De zaken die werden aangehaald, in het bijzonder die over ras, zijn zorgwekkend. Hoewel herinneringen uiteen kunnen lopen, worden de zorgen zeer serieus genomen en in de privésfeer door de familie geadresseerd.” Ze voegt daar aan toe: “Harry, Meghan en Archie zullen altijd zeer geliefde familieleden blijven.”



Meghan zei tijdens het interview dat er zorgen in de familie bestonden over de huidskleur van haar eerste kind, omdat ze van gemengde afkomst is en zoon Archie een zwarte oma heeft. ‘Een familielid’ zou tijdens haar zwangerschap met Harry hebben besproken hoe donker de huid van zijn baby zou zijn. Ze zegt te vermoeden dat de gemengde afkomst van haar kind reden was om hem niet de titel prins te geven.



Harry sprak teleurgesteld over het gebrek aan steun uit de familie toen Meghan als vrouw van kleur meer dan andere koninklijke echtgenotes afgebrand werd in de media, racistische commentaren kreeg te verduren en de familie dat liet gebeuren. Hij sprak over een open brief van 72 vrouwen uit het Britse parlement, die zich beklaagden over ‘ouderwetse, koloniale’ ondertonen in de berichtgeving over Meghan. ,,Toch heeft in die drie jaar niemand van mijn familie ooit iets gezegd’’, zei hij. ,,En dat - dat doet pijn.’’