Queen Elizabeth en Philip na twee jaar weer samen onder een dak

Video Andrea Bocelli brengt ‘licht tijdens donkere dagen’ met optreden in Milaan

8:44 Andrea Bocelli heeft op eerste paasdag met zijn speciale concert in de Dom van Milaan menig kijker weten te emotioneren. Het optreden, waar geen publiek bij aanwezig was, was live te volgen via YouTube. Meer dan 23,5 miljoen mensen van over de hele wereld schakelden in om de show van de tenor te zien. ‘Adembenemend, ik ben benieuwd of hij beseft hoeveel mensen dit nodig hadden vandaag’, is een greep uit de reacties.